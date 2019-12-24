Брянск, , 23:15 — REGNUM Житель Брянской области застрелил свою жену около местной школы, сообщает 24 декабря портал «Клинцы.Info».

Трагедия произошла в городе Клинцы вечером 24 декабря. По информации местных СМИ, у убитой женщины было трое детей.

На месте происшествия работают следователи и эксперты. Правоохранители пока воздерживаются от комментариев.

Причины и подробности происшествия выясняются.

Читайте ранее в этом сюжете: Подозреваемый в убийстве и расчленении 96-летней тёщи нижегородец арестован