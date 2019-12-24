Миасс, Челябинская область, , 23:03 — REGNUM Мужчина 90 лет погиб в результате наезда на него легкового автомобиля в городе Миассе Челябинской области. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.

Смертельная авария произошла на проспекте Октября. По предварительной информации, пожилой мужчина переходил дорогу в неустановленном месте, когда на него совершила наезд 25-летняя женщина-водитель за рулём автомобиля Infiniti QX-56.

В результате ДТП пешеход получил травмы и скончался по дороге в больницу в машине скорой помощи.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. Уточняется, что на месте, где пешеход переходил проезжую часть, раньше был пешеходный переход и пожилые пешеходы до сих пор по привычке регулярно переходят дорогу в этом месте.

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