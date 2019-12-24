Нижний Новгород, , 23:00 — REGNUM Житель Нижегородской области, подозреваемый в убийстве своей 96-летней тёщи, арестован по решению суда. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по региону.

С ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу обратилось следствие. 66-летний подозреваемый арестован на два месяца. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря в лесополосе возле асфальтобетонного завода на окраине Балахны одна из местных жительниц обнаружила полимерные пакеты, в которых находились две ноги. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ («Убийство»).

По версии следствия, в декабре 2019 года мужчина в ходе ссоры, которая происходила в одной из квартир на улице Челюскинцев, нанёс удар по голове своей 96-летней тёще деревянным предметом. Пожилая женщина от удара скончалась. Мужчина же после этого расчленил тело, а фрагменты упаковал в пакеты и спрятал в нескольких местах на территории Балахны.

Подозреваемый сознался в содеянном.

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