Богота, , 22:56 — REGNUM Сейсмические толчки магнитудой 6,0 произошли на территории Колумбии, сообщает 24 декабря Геологическая служба США.

Подземные колебания были зафиксированы в 22:03 мск.

Их эпицентр был расположен на 33 км восточнее городка Гранада. Очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

Сообщений о жертвах и разрушениях на данный момент не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее у побережья Канады произошла серия из пяти землетрясений.

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