Москва, , 22:23 — REGNUM Трое подозреваемых в разбойном нападении с ограблением на мужчину задержаны полицией в городе Москве. Об этом 24 декабря сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу.

По данным полиции, разбойное нападение на мужчину произошло днём у отделения банка на Дербеневской улице. Трое неизвестных подошли к мужчине и, брызнув ему в лицо из газового баллончика, похитили более трёх млн рублей. После этого мужчины скрылись.

Подозреваемые были задержаны сотрудниками полиции из Москвы с помощью коллег из Калужской области. Двое подозреваемых, мужчины 25 и 32 лет, были задержаны под Калугой, у них была обнаружена и изъята часть похищенного. Третий подозреваемый, мужчина 33 лет, ранее неоднократно судимый, был задержан в Подмосковье.

В отношении всех задержанных было возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Подозреваемые арестованы, в настоящее время следователи проверяют связь задержанных с другими аналогичными преступлениями.

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