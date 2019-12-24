Додома, 24 декабря 2019, 22:01 — REGNUM Рой пчёл атаковал футболистов и зрителей во время матча в Танзании. Об этом 24 декабря сообщает издание The Guardian.
Во время матча за Кубок независимости Танзании между командами «Янг» и «Иринг Юнайтед» игроки на поле начали резко падать и кататься по газону, прикрывая руками лицо. После этого игроки и совсем убежали с поля.
Зрители сперва недоумевали, но потом тоже стали спасаться бегством. Причиной такого поведения стал огромный пчелиный рой, атаковавший игроков и зрителей.
Через некоторое время пчёлы исчезли с футбольного поля так же внезапно, как и появились. Зрители и футболисты вернулись на стадион, и матч продолжился
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