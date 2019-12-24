Додома, , 22:01 — REGNUM Рой пчёл атаковал футболистов и зрителей во время матча в Танзании. Об этом 24 декабря сообщает издание The Guardian.

Во время матча за Кубок независимости Танзании между командами «Янг» и «Иринг Юнайтед» игроки на поле начали резко падать и кататься по газону, прикрывая руками лицо. После этого игроки и совсем убежали с поля.

Зрители сперва недоумевали, но потом тоже стали спасаться бегством. Причиной такого поведения стал огромный пчелиный рой, атаковавший игроков и зрителей.

Через некоторое время пчёлы исчезли с футбольного поля так же внезапно, как и появились. Зрители и футболисты вернулись на стадион, и матч продолжился

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на пляже в Австралии была обнаружена нога дайвера, вероятно, ставшего жертвой нападения акулы.

Читайте ранее в этом сюжете: На пляже в Австралии обнаружили ногу человека