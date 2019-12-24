Братислава, , 21:10 — REGNUM Осквернение старинного еврейского кладбища неизвестными вандалами произошло на северо-западе Словакии. Об этом 24 декабря сообщила пресс-служба Союза еврейских религиозных общин страны.

Злоумышленники разбили 20 надгробий на еврейском кладбище в городе Раец. Большинство уничтоженных надгробий относятся к XIX — началу XX века. Нападение на кладбище произошло через несколько дней после осквернения еврейского кладбища в городе Наместово, где вандалы разрушили 59 надгробий.

Представители Союза еврейских религиозных общин Словакии полагают, что данная выходка вандалов является спланированной акцией экстремистов. Сотрудники полиции начали ряд мероприятий по установлению личности и розыску злоумышленников.

Нападения вандалов на еврейские кладбища были осуждены президентом Словакии Зузаной Чапутовой, которая отметила, что подобные действия злоумышленники совершают с целью дестабилизации ситуации в стране.

Ранее ИА REGNUM сообщало об осквернении более 100 могил неизвестными вандалами во Франции.

Читайте ранее в этом сюжете: Макрон осудил вандализм на еврейском кладбище во Франции