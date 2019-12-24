Ресифи, , 20:56 — REGNUM По меньшей мере семь человек погибли и ещё трое пострадали в результате оползня в Бразилии, передаёт 24 декабря портал Globo.

По информации агентства, инцидент произошёл сегодня утром в городе Ресифи на востоке страны.

Сообщается, что среди погибших — новорожденный младенец и девятилетняя девочка, а также две женщины. Спасательная операция в районе ЧП в настоящее время продолжается.

Читайте ранее в этом сюжете: Число погибших из-за схода оползней в Уганде растёт