Москва, , 20:43 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали рэпера Ziroy, который проводил съёмки своего видеоклипа на проезжей части улицы Новый Арбат в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве.

Отмечается, что полицейские возбудили административное расследование по факту произошедшего, поскольку, как было установлено, музыкант вместе с сопровождавшими его барабанщицами, видеооператором и кортежем автомобилей значительно затруднял движение автотранспорта.

Как сообщается, 24 декабря 2019 года 23-летний рэпер прибыл в отдел полиции добровольно, после чего в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения», а также по ст. 20.2.2 КоАП РФ «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка».

Музыканта задержали на двое суток, а материалы дела направлены в суд.