Конкорд, США, , 20:44 — REGNUM Как минимум десять человек пострадали в результате возгорания с последующим взрывом в отеле в американском штате Нью-Гэмпшир. Об этом 24 декабря сообщает телеканал WCAX.

Инцидент произошёл в отеле Element Hotel, одном из отелей гостиничной сети Marriott в городе Лебаннон. Взрыв прогремел в техническом помещении на первом этаже отеля около 05:15 утра 24 декабря по местному времени, после того, как в отель по вызову прибыли пожарные.

Все постояльцы и работники отеля были эвакуированы. Постояльцы были размещены в других гостиницах города. Всего при взрыве пострадали десять человек, из них двое пожарных. Несмотря на полученные травмы, жизнь пострадавших находится вне опасности.

По предварительным данным, причина взрыва не носит криминального характера. Пожарные отмечают, что здание отеля в результате взрыва и пожара получило сильные повреждения и будет закрыто из соображений безопасности.

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