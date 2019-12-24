Джакарта, 24 декабря 2019, 20:24 — REGNUM Жертвами крушения автобуса в Индонезии стали не менее 25 человек, 14 пассажиров получили ранения, 24 декабря сообщает Agence France-Presse.
Катастрофа произошла на юге острова Суматра вблизи города Пагар Алам в понедельник, 23 декабря. Пассажирский автобус рухнул в реку со 150-метровой высоты.
Первоначально сообщалось о 24 жертвах крушения, однако позднее спасатели обнаружили ещё одно тело. Спасательная операция продолжается.
Читайте также: Число жертв крушения автобуса в реку на северо-востоке Китая выросло до шести