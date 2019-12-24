Калининград, , 20:20 — REGNUM Птичий грипп и отравление не были причиной гибели лебедей на озёрах Калининграда. Об этом 24 декабря сообщила администрация города на своей странице в Facebook.

Администрацией города было опубликовано заключение специалистов региональной станции по борьбе с болезнями животных. Орнитологами было проведено исследование Верхнего пруда, где были обнаружены погибшие лебеди. Водоём является местом постоянного обитания нескольких видов водоплавающих птиц.

По данным экспертов, случаев массовой гибели птиц на водоёме не зарегистрировано, все птицы клинически здоровы. Также были обследованы и сами погибшие птицы. У одного из лебедей при вскрытии был обнаружен отёк лёгкого и пневмония, у другого выявлен энтероколит.

Признаков отравления и птичьего гриппа выявлено не было.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели лебедей на водоёмах в Калининграде. Предполагалось, что птицы могли погибнуть от яда.

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