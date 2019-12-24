Ашхабад, , 19:45 — REGNUM Индийская полиция задержала 105 граждан Туркмении, планировавших вылететь в Ашхабад из международного аэропорта Нью-Дели, передает «Гундогар» со ссылкой на индийские СМИ.

Туркменских авиапассажиров заподозрили в контрабанде валюты. В ходе досмотра их багажа сотрудники правоохранительных органов обнаружили около $800 тысяч в виде наличных денег.

Части задержанных туркменистанцев удалось доказать, что принадлежащие им деньги имеют законное происхождение и задекларированы, после чего полицейские их отпустили.

По итогам спецоперации были арестованы 9 гражданок Туркмении, которым предъявлено обвинение в незаконном ввозе золота на территорию Индии и попытке вывоза вырученной от его продажи валюты.

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