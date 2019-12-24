Севастополь, , 19:38 — REGNUM Авиабомбу времён Великой Отечественной войны обнаружили во время строительных работ недалеко от памятника Солдату и Матросу в Севастополе. Об этом 24 декабря сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев в социальной сети Instagram.

Как сообщил Развожаев, снаряд был обнаружен на строительной площадке, расположенной в районе улицы Капитанской, примерно в 200 метрах от памятника Солдату и Матросу — монумента, посвящённого защитникам города в годы войны. По данным городского управления Росгвардии, найденная немецкая авиабомба SD-250 является одной из наиболее массовых авиабомб, которые применялись Люфтваффе во время Великой Отечественной войны.

Вес бомбы составляет около 250 кг, радиус разлёта осколков при взрыве может достигать 1,5−2 км. Найденная авиабомба была обследована специалистами-взрывотехниками, после чего было принято решение уничтожить бомбу на месте.

В настоящее время проводятся подготовительные работы перед операцией по уничтожению снаряда. Будут эвакуированы три жилых дома, гостиница и Гидрофизический институт. Территория будет оцеплена, движение по улице перекрыто. Сейчас, по словам главы Севастополя, ситуация полностью под контролем.

Это уже второй снаряд, найденный за эту неделю в Севастополе. Ранее ИА REGNUM сообщало об обнаружении авиабомбы времён Великой Отечественной войны во время строительных работ по реконструкции Большой Морской улицы.

Читайте ранее в этом сюжете: Жителей Севастополя эвакуировали из-за найденной авиабомбы времён войны