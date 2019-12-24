Ставрополь, , 19:17 — REGNUM В Ставропольском крае произошло ДТП с участием пассажирской «Газели» и автомашины ВАЗ-21 063, в результате которого пострадали четыре человека. ЧП случилось утром 24 декабря на федеральной трассе «Кавказ», в районе населенного пункта Нартан, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления ГИБДД.

У движущаяся впереди легковушки произошла во время движения поломка передней ходовой части. Чтобы избежать столкновения с «Ладой», водитель «Газели» съехал с проезжей части дороги на обочину и перевернулся. В результате получили травмы четыре пассажира маршрутки.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, крупная авария с участием «Газели» произошла на Ставрополье 19 ноября 2019 года. На выезде из села Ивановское Кочубеевского района столкнулись сразу пять автотранспортных средств: три легковых автомобиля, микроавтобус с пассажирами и грузовик. В результате получили травмы девять человек, семеро из которых были пассажирами маршрутки.