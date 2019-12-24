Мытищи, Московская область, , 18:19 — REGNUM В Московской области сотрудники полиции разыскивают мать девочки, обнаруженной в подъезде жилого дома. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

«Полицейские проводят мероприятия, направленные на установление и розыск матери ребенка. Девочка доставлена в медицинское учреждение», — сказала она.

По словам Петровой, сообщение об обнаружении в подъезде жилого дома на улице Юбилейной в Мытищах новорождённой девочки поступило 24 декабря в дежурную часть. Девочка доставлена в медучреждение.

Как сообщало ИА REGNUM, найденному ребёнку было три-пять часов с момента рождения. Записки в коробке не нашли.