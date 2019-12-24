Москва, , 18:09 — REGNUM Участника несанкционированного митинга Сергея Суровцева, ударившего росгвардейца металлическим ограждением, приговорили к 2,5 годам лишения свободы, передаёт РИА Новости.

Приговор объявили 24 декабря в Тверском суде Москвы. Суд признал Суровцева виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ, и назначил ему наказание в виде двух лет шести месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима.

По данным следствия, во время несогласованных митингов 27 июля Суровцев на Тверской улице ударил секцией металлического ограждения сотрудника Росгвардии, а затем пытался заблокировать других силовиков. Виновным себя он не считает.