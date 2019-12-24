Мытищи, Московская область, , 18:21 — REGNUM Полицейские Подмосковья разыскивают мать новорожденного ребенка, найденного в коробке у лифта жилого дома в Мытищах. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Как заявила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, найденная новорожденная девочка доставлена в медицинское учреждение. Ведется розыск матери ребенка.

«В настоящее время полицейские проводят мероприятия, направленные на установление и розыск матери ребенка. Девочка доставлена в медицинское учреждение», — заявила Петрова.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в одном из домов по Юбилейной улице в Мытищах был обнаружен новорожденный ребенок. На вид младенцу было всего три-четыре часа от роду. Ребенок был укутан, записок при нём не обнаружено.

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