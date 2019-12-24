Армянск, Крым, 24 декабря 2019, 17:47 — REGNUM В Крыму возбудили уголовное дело против начальника отделения МВД РФ по Армянску по факту производства и сбыта суррогатного алкоголя. Об этом 24 декабря сообщили в ГУ СК РФ по Крыму и Севастополю.
По данным специалистов, реализованная продукция содержит токсичные примеси, которые представляют угрозу для жизни и здоровья потребителей.
Как сообщало ИА REGNUM, летом 2019 года в Ялте задержали сотрудников полиции, которые организовали на полуострове канал нелегальной миграции.
Об этом: В Крыму разоблачили полицейских, организовавших канал нелегальной миграции