Рязань, , 17:34 — REGNUM В Рязанской области устанавливаются обстоятельства гибели жительницы Сасовского района, сообщили 24 декабря в пресс-службе регионального Следственного комитета. Женщина получила смертельные ожоги тела в момент, когда её знакомый разжигал печь.

Инцидент произошёл 18 октября 2019 года внутри передвижного металлического вагончика в селе Шурмашь Сасовского района. В бытовке находилось три человека. Один из них, 41-летний житель Сасовского района, решил растопить печь-буржуйку: налил бензин на тряпку и поместил её в топку печи к тлеющим углям. Бензин и его пары мгновенно воспламенились, в результате пожара 45-летняя местная жительница получила ожоги тела.

Пострадавшая скончалась в больнице. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».