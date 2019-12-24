Курган, , 17:13 — REGNUM В Курганской области в квартире бывшего заместителя губернатора региона, курирующего агропромышленный комплекс Сергея Пугина прошёл обыск. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на несколько собственных источников.

В пресс-службе СКР по Зауралью изданию подтвердили совместную работу следствия с региональным УФСБ в отношении бывшего директора департамента АПК.

Якобы действия силовиков связаны со строительством водопровода в Кетовском районе по программе «Устойчивое развитие сельских территорий», и непосредственно с делом бывшего главы главы района Александра Носкова.

Напомним, Александр Носков заключён под стражу и обвиняется в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

На данный момент следствие полагает, что в июне 2015 года администрацией Кетовского района в лице Александра Носкова был заключён контракт на строительство водопровода в селе Кетово. Носкова обвиняют в том, что он, заведомо зная о невыполненных работах, подписал недостоверные акты об их приёмке на сумму свыше 15 млн рублей.

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