Архангельск, , 16:52 — REGNUM К 20,5 годам колонии строго режима приговорил Архангельский областной суд Романа Пронина. Он признан виновным в убийстве школьника Ивана Крапивина и покушении на убийство его матери. Об этом ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Архангельской области и НАО.

Напомним, история, получившая широкий общественный резонанс, случилась 1 мая 2017 года в коммунальной квартире Северодвинска: Пронин совершил нападение с ножом на соседку Наталью Крапивину. Ее сын Иван, которому на тот момент было 15 лет, решительно вступился за мать, однако нападавший нанес ему несколько тяжелых ударов по голове металлической гантелью.

Подросток был госпитализирован и прооперирован в городской больнице Северодвинска. В дальнейшем он проходил лечение и в других медицинских учреждениях, однако полученные им травмы были очень тяжелыми. По инициативе Следственного комитета РФ были проведены консультации о состоянии здоровья и метода лечения подростка ведущими специалистами Минздрава России. Ребенок был переведен на дальнейшее лечение в ГБУЗ «Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии» Департамента здравоохранения города Москвы, где находился под наблюдением врачей и лично Леонида Рошаля. Лучшие медики приложили все возможные усилия для его спасения, однако в декабре 2018 года несовершеннолетний все же скончался.

На тот момент Пронин уже был осужден по статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за покушение на убийство двух лиц, и отбывал по приговору суда длительный срок лишения свободы. Следствием была назначена дополнительная судебно-медицинская экспертиза, установившая причинно-следственную связь между действиями Пронина и смертью Ивана Крапивина. Ее результаты послужили основанием для отмены приговора и возобновления расследования по вновь открывшимся обстоятельствам. В рамках расследования ему было предъявлено новое обвинение в совершении более тяжких преступлений — убийства и покушения на убийство. Необходимо отметить, что Роман Пронин, не признав вину в ходе следствия, выдвигал в свою защиту версии о причастности к преступлению других лиц. Однако все они были проверены и опровергнуты следователем. Также в отношении обвиняемого проведена судебно-психиатрическая экспертиза, которая подтвердила его вменяемость.

Решением суда Пронин также должен возместить ущерб потерпевшим в виде 1,8 млн. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, указом президента РФ Иван Крапивин был посмертно награжден орденом Мужества.