Абуджа, , 16:50 — REGNUM Как минимум два человека погибли в результате нападения террористов на контрольно-пропускной пункт на северо-востоке Нигерии. Об этом 24 декабря сообщает агентство France Presse.

Атака на блокпост произошла вечером 23 декабря возле города Биу в штате Борно. Террористы подъехали к блокпосту на 14 грузовиках и устроили перестрелку. Стрельба продолжалась около двух часов.

В результате нападения погибли два человека, ранения получили 13 человек. Погибшие являются мирными жителями.

По данным местных властей, организаторами атаки на блокпост могло стать местное подразделение террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее ИА REGNUM сообщало об атаке на военную базу в Нигере, ответственность за которую взяла на себя ячейка ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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