Таганрог, Ростовская область, , 16:26 — REGNUM В Ростовской области вспыхнул пожар на территории ПАО «Таганрогский металлургический завод» (ПАО «Тагмет»). Огнём пройдено 150 квадратных метров, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС России 24 декабря.

В ведомстве уточнили, что возгорание произошло около 3:30 мск в административно-бытовом здании предприятия, расположенного на улице Заводской, 1. В 3:56 мск была объявлена ликвидация пожара.

«Никто не пострадал. Эвакуировано шесть человек. К тушению огня было привлечено 25 человек и девять единиц техники», — сообщили в региональном управлении МЧС России.