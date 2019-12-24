Москва, , 16:07 — REGNUM Мещанский суд города Москвы 24 декабря оштрафовал фигуранта дела об угрозе судье Евгения Ерзунова на 110 тысяч рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Суд признал Ерзунова виновным по ч. 1 ст. 296 УК РФ («Угроза в связи с осуществлением правосудия») и приговорил его к 130 тысячам рублей штрафа. С учётом нахождения Ерзунова под стражей, штраф снизили до 110 тысяч.

Подсудимого освободили в зале суда. Процесс в отношении Ерзунова проходил в особом порядке — без исследования доказательств. Это связано с тем, что обвиняемый признал свою вину и раскаялся.

Дело завели после публичных угроз Ерзунова в адрес судьи Тверского суда города Москвы Алексея Криворучко. Причиной угроз стал приговор по делу Павла Устинова, обвиняемого в том, что он вывихнул плечо сотруднику Росгвардии во время летних митингов в Москве.

Помимо Ерзунова по делу проходят ещё три человека: Алексей Вересов, Сергей Половец и Михаил Квасов.