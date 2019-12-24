Ростов-на-Дону, , 15:59 — REGNUM В Ростове-на-Дону осудили горожанку за дачу взятки должностному лицу. 47-летней женщине назначен штраф в размере 600 тыс. рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

В материалах уголовного дела говорится, что в октябре 2019 года ростовчанка передала сотруднику ГУФСИН России по Ростовской области взятку в размере 50 тыс. рублей в надежде, что представление об отмене условного осуждения в отношении дочери не будет направлено в суд. Однако при передаче денег женщину задержали силовики.

Приговор в законную силу не вступил.