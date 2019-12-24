Самара, , 16:01 — REGNUM Уголовное дело в связи со складированием отходов 3−5 классов опасности в Сызранском районе возбудили в Самарской области. Об этом сообщает «Волга Ньюс», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

По информации журналистов издания, опасные отходы захоронили неизвестные в районе улицы Солнечной в селе Новая Рачейка.

Опасные вещества загрязнили береговую полосу водного объекта и участки водоохранной зоны.

По предварительной информации, вред природе и животному миру, в том числе животным, которые занесены в Красную книгу России, составил свыше 36 млн рублей.

В настоящее время расследование данного уголовного дела продолжается.

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