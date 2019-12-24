Чебоксары, , 15:55 — REGNUM В Чебоксарах из-за ледяного дождя и сильной гололедицы 25 декабря меняется режим работы в школах. В начальных классах отменяются занятия, сообщили ИА REGNUM в пресс-службы столичной мэрии.

Директорам школ рекомендовано организовать учебный процесс для учеников дистанционно. Однако для учащихся средних и старших классов занятия могут проходить очно, если такое решение примут родители, при этом власти напоминают о необходимости сопровождения ребёнка в школу и обратно домой. Образовательные учреждения и педагогический коллектив будут работать в штатном режиме.

«Отменяем занятия в школах 25 декабря для 1−4 классов из-за ледяного дождя. А для средних и старших классов — на усмотрение родителей. 25 декабря рекомендуем директорам организовать учебный процесс дистанционно», — сообщил на своей странице в «Инстаграмме» глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков, подчеркнув, что необходимо «максимально ограничить пребывание детей на улице, так как погода крайне неблагоприятная» .

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах вторые сутки идёт ледяной дождь. На усиленный режим работы перешли коммунальные службы, также готовится техника и формируются бригады для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций. Дождь в настоящее время продолжается.

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