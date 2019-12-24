Копейск, Челябинская область, 24 декабря 2019, 15:39 — REGNUM В детском саду города Копейска отравились 36 человек. Из них 32 ребёнка, сообщает областной челябинский Роспотребнадзор.
Ранее сообщалось о 18 отравившихся. Один ребёнок находится в реанимации.
Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл в детсаду №34. Изначально речь шла о восьмерых детях и одном воспитателе. Потом число отравившихся резко выросло.
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