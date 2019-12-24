Москва, 24 декабря 2019, 15:35 — REGNUM Обвинение в незаконном освобождении контрабандистов предъявлено начальнику управления Федеральной таможенной службы (ФТС) генерал-лейтенанту Александру Кизлыку. Об этом сообщил 24 декабря в зале суда представитель следствия.
Действия Кизляка способствовали освобождению от уголовной ответственности и снижению административной ответственности для лиц, которые совершали контрабанду денежных средств, уточнил следователь.
Второй фигурант уголовного дела — заместитель Кизлыка Алексей Серебро. За злоупотребление должностными полномочиями им грозит до десяти лет лишения свободы, сообщает РИА Новости.
Как сообщало ИА REGNUM, о задержании начальника управления таможенного дознания ФТС и его заместителя стало известно 24 декабря.
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