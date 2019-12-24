Ростов-на-Дону, , 15:32 — REGNUM В Ростове-на-Дону водитель автобуса спровоцировал ДТП. В момент аварии пассажиров в автобусе не было, пострадавших нет. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 24 декабря.

Дорожная авария произошла на Театральной площади донской столицы. По имеющимся сведениям, 40-летний водитель автобуса не убедился в безопасности маневра при повороте налево и столкнулся с внедорожником Range Rover.

«Пострадавших в результате ДТП нет. Пассажиров в частном автобусе не было», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростовской области водитель пассажирского микроавтобуса сообщением Волгодонск — Волгоград сбил женщину-пешехода, которая пересекала трассу в неустановленном месте.