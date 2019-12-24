Чебоксары, , 15:21 — REGNUM В Чебоксарах вторые сутки идёт ледяной дождь. В городе на усиленный режим работы перешли коммунальные службы, также готовится техника и формируются бригады для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе столичной мэрии.

24 декабря в Чебоксарах прошла вторая волна ледяного дождя, осадки в настоящее время продолжаются, но уже менее интенсивные. Для посыпки улиц противогололёдными реагентами выведено около 70 единиц техники. Ручной подсыпкой тротуаров, остановочных площадок, мостов занимались 127 дорожных рабочих. За сутки на улично-дорожной сети использовано 735 тонн антигололедных материалов.

Кроме того, для уборки внутриквартальных улиц, проездов и придомовых территорий привлечено более 80 единиц техники и свыше 1,3 тыс. рабочих.

«Из-за снижения температуры в адрес управляющих и подрядных организаций направлено поручение подготовить технику для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, сформировать бригады для проведения работ по устранению последствий ледяного дождя», — говорят в администрации столицы Чувашии.

В мэрии обращаются к жителям с просьбой быть максимально внимательными на улице, так как «под тяжестью льда ломаются и погибают деревья, обрываются линии электропередач, рушатся различные конструкции, нарушается авиасообщение». Из-за гололеда на дорогах растёт число аварий. В администрации просят жителей «не забывать о личной безопасности и без нужды не выходить на улицу».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря Чувашию накрыла вторая волна ледяного дождя, сохраняется жёлтый уровень погодной опасности. Из-за непогоды наблюдались перебои в троллейбусном движение: линии электропередач покрывались коркой льда. По прогнозу, осадки прекратятся ближе к 18 часам. Вечером плюсовая температура сменится на отрицательную.

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