Йошкар-Ола, , 15:15 — REGNUM На ленинском проспекту в Йошкар-Оле днем 24 декабря произошла авария с участием микроавтобуса и грузовика ГАЗ. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Марий Эл.

По данным ведомства, водитель пассажирского автобуса не выбрал безопасную скорость движения, выполняя перестроение, не убедился в безопасности манёвра и столкнулся с грузовиком. Травмы получили два пассажира автобуса.

В ГИБДД предупреждают, что в связи с осадками и понижением температуры воздуха ситуация на дорогах республики может ухудшиться и призывают соблюдать меры осторожности.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря автобус маршрута № 6 врезался в столб на улице Орджоникидзе в Саратове. В аварии пострадали 15 человек. Раненых в тяжелом состоянии не было. По предварительной информации, водитель автобуса, который также пострадал, не справился с управлением.