Хабаровск, , 15:13 — REGNUM Чёрные ящики истребителя пятого поколения Су-57, потерпевшего крушение в Хабаровском крае в ходе испытаний, обнаружены на месте происшествия. Об этом сообщил представитель силовых структур региона.

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Как уточнил собеседник РИА Новости, найдены оба самописца — прибор регистрации параметров полёта и бортовой речевой самописец. Они находятся в удовлетворительном состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря в Комсомольске-на-Амуре во время испытательного полёта в 111 км от аэродрома базирования потерпел аварию самолёт Су-57. Система аварийного покидания сработала штатно, летчик катапультировался и остался жив.

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Расследованием причин произошедшего займется специально созданная комиссия. По предварительным данным, причиной крушения стал технический отказ в системе управления самолётом.

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