Казань, , 15:06 — REGNUM Сотрудники полиции пришли к жительнице Татарии, опубликовавшей видеозапись тактико-строевых занятий с участием сотрудников МВД и школьников, и потребовали написать объяснительную. Об этом заявил известный общественный деятель республики, глава профсоюза «Альянс учителей» Раушан Валиуллин.

«Я рекомендовал ей воспользоваться 51-й статьей Конституции, не свидетельствовать без адвоката. Как я понял, она предпочла поскорее избавиться от этой неприятной ситуации и тут же на месте дала объяснение», — цитирует общественника «Интерфакс-Поволжье».

По словам опубликовавшей видео жительницы республики, она увидела видеозапись в чате одноклассников своего брата, который принимал участие в этих «учениях» и попросила разрешение выложить его в социальных сетях.

По данным пресс-службы МВД Татарии, женщину действительно опросили для выяснения всех обстоятельств произошедшего и всесторонней оценки инцидента в рамках проведения проверки.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в соцсетях распространилась видеозапись, которая якобы демонстрирует «учения», где школьников попросили нападать на правоохранителей со щитами. Полицейских же, отмечает публикатор в комментариях, просили давать отпор. По словам автора видео, запись сделана 20 декабря в Новотроицкой школе Тукаевского района.

Позднее проведение занятий с участием школьников опровергли в пресс-службе Росгвардии. Однако в МВД республики уточнили, что занятия с участием школьников действительно проходили в этом учебном заведении. Проводится проверка, поскольку участие гражданских лиц и сами занятия не были согласованы с руководством МВД по Татарии.

После этих занятий уволилась глава районного отдела образования. В минобразования Татарии сформирована комиссия, которая проводит проверку также с выездом на место происшествия. Проверку проводит и детский омбудсмен Татарии Гузель Удачина.

Глава МВД России Владимир Колокольцев на правительственной комиссии по профилактике правонарушений заявил, что министр внутренних дел Татарии Артём Хохорин за эти занятия привлечён к дисциплинарной ответственности. Организаторов «учений» Колокольцев поручил уволить.

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