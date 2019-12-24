Уфа, , 15:20 — REGNUM Подозреваемого в попытке грабежа задержали сотрудники полиции в Уфе. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба МВД РФ по Башкирии.

По версии следствия, 26-летний житель Уфы в супермаркете на улице Гоголя у всех на глазах разбил кувалдой терминал для оплаты.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 161УК РФ.

Мужчина находится по подпиской о невыезде.

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