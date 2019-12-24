Уфа, , 15:02 — REGNUM Уголовное дело возбуждено в Башкирии по факту вывода в Китай денежных средств в особо крупном размере по фиктивным контрактам. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба республиканской таможни.

По сообщению пресс-службы ведомства, в начале 2017 года представители предприятия Башкирии заключили контракт и дополнительные соглашения на поставку из Китая оборудования для нефтегазовой отрасли.

Согласно подписанным документам, на счет нерезидента было перечислено свыше 22 млн юаней, однако в Башкирию товар поступил на сумму более 10 млн юаней. Чтобы закрыть остатки суммы, по версии следствия, предприниматели предоставили в банк фиктивные дополнительные соглашения и приложения к ним, в которых содержались недостоверные сведения о заказчике и стоимости товара.

По этим данным в прошлом году на территорию Российской Федерации поступили «товары прикрытия» на общую сумму 12 млн юаней.

По данному факту таможня Башкирии возбудила уголовное дело по пунктам «а», «б» части 3 статьи 193.1. УК РФ.

Расследование уголовного дела продолжается.

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