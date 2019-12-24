Калининград, , 14:30 — REGNUM Во время проверки на производстве ООО «Балтийская трапеза», сотрудники прокуратуры Московского района Калининграда зафиксировали нелегальную деятельность граждан Узбекистана, которые были трудоустроены с нарушением норм законодательства РФ, сообщила сегодня, 24 декабря, пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

В отношении юридического лица и его директора вынесены постановления об административных правонарушениях. «В 2019 году прокуратурой района выявлены аналогичные нарушения в 3-х организациях. Общая сумма штрафов, назначенных по результатам рассмотрения административных дел, составила 160 тыс. рублей», — отмечают в ведомстве.

ООО «Балтийская трапеза» производит замороженные полуфабрикаты. В ассортименте более 40 наименований продукции, указано на сайте компании.