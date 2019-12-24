Архангельск, , 14:27 — REGNUM Два утренних авиарейса до Архангельска были направлены в Мурманск. Причиной смены маршрута стал сильный туман.

Как сообщили ИА REGNUM в администрации аэропорта Архангельск, из-за непогоды воздушная гавань не смогла принять самолеты авиакомпаний Smartavia и «Аэрофлот», вылетевших утром из Санкт-Петербурга и Москвы. Погодные условия Архангельска внесли коррективы и в расписание авиакомпании «Руслайн» — задержан рейс «Екатеринбург — Нарьян-Мар».

Как сообщало ИА REGNUM, последний раз взлетно-посадочную полосу архангельского аэропорта закрывали в ноябре из-за сильного снегопада.