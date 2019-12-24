Москва, 24 декабря 2019, 14:24 — REGNUM В Москве проверяют семь железнодорожных вокзалов, передаёт ТАСС со ссылкой на источник.
Проверка начата после анонимных звонков о заложенных взрывных устройствах. Специалисты обследуют здания Ярославского, Казанского, Ленинградского, Киевского, Курского, Павелецкого и Белорусского вокзалов.
Отмечается, что эвакуация на объектах не проводилась, транспортные объекты работают в штатном режиме.
Официального комментария по ситуации пока нет.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря в Москве поступала информации о «минировании» судов и школ.