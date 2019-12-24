Эрбиль, Ирак, , 14:24 — REGNUM Правоохранительные органы Иракского Курдистана задержали двух граждан Ирана, подозреваемых в контрабанде наркотических веществ, об этом 24 декабря сообщает Kurdistan24.

По данным журналистов, запрещенные наркотические вещества были замаскированы под рождественские подарки.

По версии следствия, арестованные пытались переправить товар в Канаду. Личности обвиняемых не раскрываются, в настоящее время они доставлены в суд, где будут давать показания.

Напомним, запрещенные наркотические вещества в основном доставляются в Иракский Курдистан через границу с Ираном, после чего, через территорию Сирии и Турции, они доставляются в США и страны Евросоюза.

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