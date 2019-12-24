Георгиевск, Ставропольский край, , 14:17 — REGNUM На Ставрополье раскрыто разбойное нападение на таксиста из города Георгиевска. Задержан подозреваемый в совершении преступления. Он уже дал признательные показания, сообщили ИА REGNUM 24 декабря в пресс-службе краевого управления МВД.

Из подробностей совершенного нападения известно, что клиент такси, сидевший сзади за водителем, решил завладеть его выручкой и, накинув на шею шоферу удавку, начал его душить. Однако водитель оказал сопротивление, а когда машина, потеряв управление, столкнулась с ограждением, ему удалось вырваться и убежать.

Его пассажир после этого поджег водительское сиденье и скрылся с места преступления. Машина при этом полностью сгорела.

Пострадавший водитель обратился в полицию. По горячисм следам злоумышленник был задержан. Им оказался 37-летний житель станицы Незлобной.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Разбой». Задержанный арестован. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.