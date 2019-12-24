Багдад, , 14:14 — REGNUM Правоохранительные органы Ирака задержали человека, подозреваемого в связях с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 24 декабря сообщает Kurdistan24.

По данным журналистов, арестованный подозревается в финансировании террористической организации. Его арест был произведен в провинции Анбар на западе страны.

Напомним, несмотря на заявления правительства Ирака о полной победе над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), военные страны продолжают спецоперации по уничтожению преступной группировки.

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