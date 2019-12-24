Сочи, Краснодарский край, , 14:18 — REGNUM Жителя Абхазии со спрятанным в мандаринах контрабандным грузом задержали на посту Сочинской таможни. Об этом 24 декабря сообщает краевой телеканал «ЭФКАТЕ» со ссылкой на таможенников.

По данным журналистов, мужчина на автомобиле пытался провезти через российско-абхазскую границу 220 килограмм мандаринов в коробках. В каждой из них были спрятаны блоки сигарет без акцизных марок. Всего там было обнаружено 2850 пачек контрабандного груза.

Сообщается, что задержанный рассказал таможенникам, будто не знал о содержимом коробок, а перевозил их по просьбе знакомых. По его словам, он думал, что везет только мандарины в качестве подарка на Новый год.

Таможенники отмечают, что перед новогодними праздниками растет число попыток провезти через границу табачной и алкогольной продукции и предупреждают об ответственности перед законом.