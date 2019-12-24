Анкара, , 14:12 — REGNUM Вооруженные силы Турции арестовали члена Рабочей партии Курдистана (РПК), об этом 24 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

Отмечается, что повстанец добровольно сдался сотрудникам правопорядка. Задержание произошло на юго-востоке страны в провинции Мардин, расположенной на границе с Сирией.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом.

На протяжении более 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.

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