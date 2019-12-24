Чебоксары, , 14:03 — REGNUM В Урмарском районе Чувашии завершились судебные разбирательства в отношении сельского депутата, которого подозревали в фиктивной регистрации знакомого. Суд прекратил уголовное дело, назначив судебный штраф, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии.

Перед судом предстал один из депутатов Староурмарского сельского поселения Урмарского района. Ему инкриминировали совершение преступления, предусмотренного ст. 322.2 УК РФ («Фиктивная регистрация гражданина РФ по месту пребывания в жилом помещении»).

Следствием и судом было установлено, что в июне 2018 года в Урмарском районе на основании заявления и документов, представленных фигурантом уголовного дела, в его жилом доме на шесть месяцев был зарегистрирован знакомый, который фактически по данному адресу не пребывал.

«Поскольку подозреваемый не судим, свою вину в полном объёме признал, ему инкриминировалось преступление небольшой тяжести, в целях заглаживания вреда, причиненного им интересам общества и государства, он оказал спонсорскую помощь центру социального обслуживания населения, уголовное дело постановлением суда прекращено», — говорят в следственном управлении.

Депутату назначено 10 тыс. рублей судебного штрафа.

Отметим, что ранее судебный штраф в размере 8 тыс. рублей был назначен 38-летней жительнице Шумерлинского района, которую обвинили в ложном доносе. Следствием было установлено, что 30 июня 2019 года женщина обратилась в правоохранительные органы с заявлением об изнасиловании, сообщив, что её избил и изнасиловал односельчанин в присутствии других людей, которые пришли провожать его сына в армию. В ходе следствия эта информация не подтвердилась.