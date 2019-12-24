Калининград, , 13:57 — REGNUM В Калининграде вынесен обвинительный приговор за незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия. Осуждён 53-летний ранее судимый за похожее преступление житель Калининграда, сообщила пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

После ссоры осуждённый разместил интимные фотографии своей знакомой в социальной сети, то есть незаконно распространил сведения о частной (интимной) жизни, составляющие ее личную тайну.

Учитывая непогашенную судимость по похожему преступлению, суд вынес решение назначить наказание в виде 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в ИК строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с обработкой персональных данных, администрированием интернет-ресурсов и размещением информации в интернете сроком на 1 год.