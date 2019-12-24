Махачкала, , 13:45 — REGNUM В Дагестане произошло ЧП в одном из частных домов поселка Карабудахкент. Утром 24 декабря произошел взрыв газа, во время которого пострадали четыре жильца домовладения, двое из них — дети, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

Инцидент произошел в 08:10 в одноэтажном доме с мансардой. За хлопком газа последовало возгорание. Огонь распространился на площади около 100 кв. м. В результате пострадали четыре человека.

В настоящее время они госпитализированы в больницу Карабудахкентского района. На месте ЧП работают специалисты, устанавливается причина случившегося. По предварительным данным, взрыв мог произойти из-за неисправности газовой колонки.

Читайте также: Житель Дагестана пострадал при взрыве газа на автозаправке под Хасавюртом

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря при взрыве газа на автозаправочной станции в селе Батаюрт в Хасавюртовском районе Дагестана пострадал мужчина. С ожогами разной степени тяжести он был госпитализирован в районную больницу.