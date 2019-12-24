Архангельск, , 13:42 — REGNUM Четыре человека едва не утонули на реке Кухнечиха, провалившись под лед на каракатах. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной службе спасения.

Три человека выбрались на берег, один из них находился на каракате на середине русла реки. На место прибыли расчёты Архангельского арктического комплексного аварийно-спасательного центра и Архангельской областной службы спасения. Все пострадавшие спасены.

По словам спасателей, толщина льда, а акватории Кузнечихи — около 8 см, но лед очень непрочный, «весенний», едва выдерживает человека, что уж говорить о транспорте. Потерпевших удалось обнаружить около 2 часов ночи. Мужчины, хоть и вымокли, никаких травм не получили. На аэролодке они были доставлены в Архангельск. Решать проблему эвакуации и транспортировки каракатов, которые так и остались в полынье в 50 м от берега, рыбаки будут самостоятельно.