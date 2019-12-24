Уфа, , 13:41 — REGNUM Доступ к шести сайтам по продаже огнестрельного оружия и боеприпасов будет заблокирован в Башкирии. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По сообщению пресс-службы ведомства, при проведении проверки прокуратура города Октябрьский обнаружила в сети «интернет» шесть сайтов, на которых были размещены сведения о свободной продаже боевого огнестрельного оружия и боеприпасов дистанционным способом.

Отмечается, что зайти на данные сайты мог любой пользователь сети. Вместе с тем, российским законодательством запрещено распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность.

Прокурор города Октябрьский потребовал через суд признать размещенную на этих сайтах информацию запрещенной к распространению на территории России.

Суд согласился с требования надзорного ведомства и удовлетворил их в полном объеме.

В настоящее время судебные решения переданы в Управление Роскомнадзора для их исполнения.

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